Gültekin Uysal, ‘Sultan Abdülhamit Han’ tartışmasına sert çıktı

AKP’nin Sultan Abdülhamit Han üzerinden tartışma başlatmasına sert çıkan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Hurafe, safsata ve menkıbeden ibaret bir tarih okuması olan AKP, tarihi bağlamından kopartarak, çarpıtarak siyasi rekabette de cephane olarak kullanıyor” dedi.

Sozcu.com.tr

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AKP’nin Sultan Abdülhamit Han üzerinden tartışma başlatmasına sert çıktı.

“Hurafe, safsata ve menkıbeden ibaret bir tarih okuması olan AKP, tarihi bağlamından kopartarak, çarpıtarak siyasi rekabette de cephane olarak kullanıyor” diyen Uysal, şu ifadeleri paylaştı:

“SÖYLEYECEK SÖZ KALMAYINCA…”

*Doğrudan Cumhuriyet ve Atatürk‘e itirazlarını söyleyemedikleri dönemden başlayarak Cumhuriyet ile Osmanlı’yı sanki birbirinin rakibiymiş gibi yarıştırma ve konumlandırma ihtiyacı duydular!

*Bugün de AKP, özellikle söyleyecek söz kalmayınca Abdülhamit Han üzerinden dini-milli-hamasi bir savunma ve taarruz hattı, söylemi oluşturuyor.

“KENDİNE BENZETİYOR”

*Özellikle de Sn. Erdoğan ve şürekası, bir milliyetçi aydınımızın tabiriyle ‘Erdoğan, Abdülhamit Han’a benzeyeceğine Abdülhamit Han’ı kendine benzetiyor.’

*Oysa Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet’e bir tekamül çizgisini görmezden gelip bütüncül bakmak yerine tarihi bir ‘alakart menü’ mantığıyla işlerine gelmeyen dönem ve kişilerini reddederek bugünlere geldiler.

*Cumhuriyet tarihi boyunca Abdülhamit Han’ı ne savunanların ne şiddetle üzerinden eleştiri geliştirenlerin doğru bir değerlendirme yaptığı düşüncesinde değilim!

ERDOĞAN ALTILI MASAYI HEDEF ALARAK ‘SİNYALİ VERİYORUM’ DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti lideri Meral Akşener’e Sultan Abdülhamit sözleri nedeniyle sert çıkarak, “Meral hanım, sen kim Sultan Abdülhamit’e saygısızlık kim? Ve o altılı masada olanlardan isim vermeyeceğim üç tanesi var ki bunlar Sultan Abdülhamit’e bugüne kadar laf söyletmemişlerdi şimdi ne oldu bunlara da sus pus oldular, ne oldu bunlara da Sultan Abdülhamit’e laf atanlara haddini bildiremediler. Bu millet ecdadına hakaret edenlere haddini bildirecektir. Bu akşam buradan ilk sinyali veriyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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