Gültekin Uysal, TOGG için AKP’den davet aldığını açıkladı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, TOGG açılışı için AKP’den davet aldığını açıklayarak, “Bu davete Demokrat Parti olarak katılmayacağız” ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AKP‘den, Türkiye’nin yerli otomobil girişimi TOGG açılışı için davet aldığını açıkladı. Duyuruyu sosyal medya hesabından “Kamuoyuna beyanımdır” diyerek yapan Gültekin Uysal, şunları söyledi:

“HERHALDE BAŞINA TAŞ DÜŞTÜ”

* “Türkiye Cumhuriyetini bir ‘Parti Devleti’ ne dönüştüren AKP Hükümeti, devlet protokolünü ‘keyfi’ bir anlayışla kendine göre uygulayan, TBMM’de temsil hüviyetimizi de yok varsayarak bu zamana kadar ne Cumhuriyet Bayramlarına ne diğer resmi program ve bayramlara davet etmezken herhalde başına taş düştü TOGG açılışı için davet gönderdi.

“KATILMAYACAĞIZ”

* Bir ‘Şark Kurnazlığı’ ile muhalefet partilerini propaganda aparatına dönüştürmek için suret-i haktan görünerek yapılan bu davete Demokrat Parti olarak katılmayacağız.”

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