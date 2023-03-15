Gültekin Uysal, valilik tarafından kaldırılmak istenen Saadet Partisi’nin aşevini ziyaret etti

Saadet Partisi Malatya il teşkilatı tarafından kurulan ve günlük 10 bin kişiye sıcak yemek ikramı yapılan aşevi için dün Malatya Valiliği tarafından kaldırılmak istenmesi tepkilere neden olmuştu.

“İKTİDAR VATANDAŞI DEĞİL, VATANDAŞA SAMİMİ DUYGULARLA YARDIM ETMEYE ÇALIŞANLARI DERT EDİYOR”

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, bugün kapatılmak istenen aşevini ziyaret etti. Ziyarete ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Uysal, “Dün Valilik tarafından kaldırılmak istenen Saadet Partisi tarafından kurulan Aşevini ziyaret ettik. İktidar vatandaşı değil, vatandaşa samimi duygularla yardım etmeye çalışanları dert ediyor.

*Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Mustafa Canbay’a ve yüce bir gönüllülükle elinden geldiğince yardımlaşan, depremzedelerin derdi ile hemhâl olan herkese minnettarız.” dedi.

“BU AHLAKSIZLIĞI DA BİRLİKTE YENECEĞİZ”

Uysal, başka bir paylaşımında ise aşevinin kaldırılmasına tepki gösteren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun paylaşımını alıntılayarak, “Kendilerine akredite olmayan, kendi siyasetlerine hizmet aracı olmayı kabul etmeyen STK’ların ve muhalefetin yardım gayretini kesmek istemelerinin nedeni ne biliyor musunuz? Çünkü her baktıklarında kendi beceriksizliklerini hatırlıyorlar. Bu ahlaksızlığı da birlikte yeneceğiz.” ifadelerini kullandı.