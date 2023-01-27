Gültekin Uysal’dan AKP ve Şentop’a adaylık yanıtı

BMM Başkanı Mustafa Şentop’un, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığına ilişkin “Cumhurbaşkanı adaylığı masanın konusu değil, anayasa konusudur” sözlerine Demokrat Parti’den yanıt geldi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Şentop’a sert tepki göstererek, “Biz de aynısını, Anayasa’nın çizdiği ölçüyle söylüyoruz; Anayasa’yı çiğnemedikçe aday olamaz diyoruz! Ayrıca Sayın Şentop’un temsil ettiği makam hukukun çiğnenmesine partizanlıkla kılıf uydurma yeri değildir!” ifadelerini kullandı.

AKP’YE DE YANIT VERDİ

Ayrıca AKP’den konuyla ilgili yapılan açıklamalara da yanıt veren Gültekin Uysal, şu ifadeleri kullandı:

* “AKP açıklama yapmış: ‘Adaylığı tartışmak dahi söz konusu olamaz’ diye… Doğru!

* YSK’nın 2 kez mazbata düzenlediği kişinin adaylığını tartışmak söz konusu dahi olamaz, çünkü olamaz!”

ALTILI MASA “ERDOĞAN ADAY OLAMAZ” DEMİŞTİ

Dün İYİ Parti’nin ev sahipliğinde düzenlenen 11’inci Altılı Masa toplantısı sonrası liderlerin ortak açıklamalarında, “Türkiye, hukuksuzluk, kanunsuzluk ve başıbozuklukla hareket eden bir hükümet tarafından yönetilmektedir. Bu çerçevede, Anayasa ve kanunda hiçbir tereddüte yer vermeyecek kadar açık bir şekilde düzenlenmiş olan hükümler uyarınca, TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir” ifadelerine yer verilmişti.