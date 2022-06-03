Gültekin Uysal’dan Bakan Nebati’ye: Allah’tan korkunuz, kullardan utanmanız yok

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Bakan Nebati’nin “Enflasyon düşüş eğilimine girdi” açıklamasına sert tepki göstererek, “TÜİK, 84 milyonun emeğini, sofrasından ekmeğini çalarak majestelerinin keyfi hoş olsun diye gerçekleri çarpıtıyor! Allah’tan korkunuz, kullardan utanmanız yok!” ifadelerini kullandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayında enflasyonun 2,98 artış gösterdiğini, yıllık enflasyonun yüzde 69,97’den yüzde 73,50’ye yükseldiğini duyurdu.
Gelişmeler üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin enflasyonun düşüş eğilimine girdiği yönündeki açıklaması siyasetçilerin tepkisini çekti. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Bakan Nebati’ye sert sözlerle yüklendi.
“ALLAH’TAN KORKUNUZ, KULLARDAN UTANMANIZ YOK”
TÜİK’in enflasyon rakamlarını değerlendiren Uysal, “TÜİK, 84 milyonun emeğini, sofrasından ekmeğini çalarak majestelerinin keyfi hoş olsun diye gerçekleri çarpıtıyor! Allah’tan korkunuz, kullardan utanmanız yok!” ifadelerini kullandı.
Bakan Nebati’nin açıklamalarına tepki gösteren Gültekin Uysal, “TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranına inanan aklı ve vicdanı kararmamış, namus ehli bir kişi var mı?” diye sordu.