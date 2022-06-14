Gültekin Uysal’dan hekim maaşlarına yüzde yüz zam talebi

Grev kararı alan hekimlerin sorunlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Hekim maaşlarına en az yüzde yüz zam yapılması” önerisinde bulundu. Uysal, “Yoksa işin sonu günlük iş bırakma, süresiz iş bırakma ve hatta Ekim ayında 20 bin hekim istifasına kadar gidecek” dedi.

TBMM Genel Kurulu’na sunulan, özlük haklarını düzenleyen yasa teklifini yetersiz bulan hekimler, 15 Haziran 2022 Çarşamba günü 11 meslek örgütünün çağrısıyla bir günlük grev gerçekleştirme kararı almıştı. Grev öncesi “100 bin hekim iş bırakıyor” etiketi sosyal medyada gündem oldu. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da hekimlerin sorunları ve taleplerine ilişkin açıklamada bulundu.

“7 AY SONUNDA GELİNEN NOKTA FİYASKO”

“Hekimlere Aralık ayında özlük haklarında iyileştirme müjdesi verilmişti. 7 ay sonunda gelinen nokta, fiyasko” diyen Uysal, Anadolu’da çalışan uzman hekimlerle konuştuğunu belirterek sorunları madde madde şöyle aktardı:

HEKİMLERİN SIKINTILARINI MADDE MADDE PAYLAŞTI

*Sistemsel sıkıntı ve istifalar nedeniyle randevu bulamayan hasta ve yakınlarının şiddeti.

*Pratisyen hekimlerin açlık sınırına yaklaşan maaşları (şu an yoksulluk sınırının altında).

*Performans adaletsizlikleri (ayda 5 günden fazla senelik izin alınca performans ödemelerinin kesilmesi).

*Hastane kazanmıyorsa ek ödeme yapılmaması.

*İdari mobbing.

*3-4 dakikada bir hasta bakmaya yönelik baskılar..

*Ek ödemelerin emekliliğe yansımaması .

ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ SUNDU

Yapılması gerekenleri de sıralayan Uysal, bunları şöyle anlattı:

*Şiddete karşı yasa çıkması kadar önemli olan, hepimizin hekime şiddeti tel’in edecek açıklama ve kampanyalara katılması.

*Hekim maaşlarına en az yüzde yüz zam yapılması.

*Performans ödemesinin her hekime ve adil olarak yapılması.

20 BİN HEKİM İSTİFASI UYARISI

*Ek göstergenin bütün hekimler için 7200 olarak belirlenmesi.

*Birinci basamağın güçlendirilerek ikinci ve üçüncü basamaktaki iş yükünün azaltılması.

*Yoksa işin sonu günlük iş bırakma, süresiz iş bırakma ve hatta Ekim ayında 20 bin hekim istifasına kadar gidecek.

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