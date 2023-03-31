Gültekin Uysal’dan ‘Muharrem İnce’ açıklaması

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin Samsun’da düzenlediği iftar yemeğine Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ile birlikte katıldı.

Yemekte altılı masayı oluşturan partilerin kentte bulunan temsilcileri ile milletvekili aday adayları, sivil toplum örgütleri ile vatandaşlar katıldı.

Yemeğin ardından konuşma yapan Genel Başkan Uysal, şu ifadeleri kullandı:

*Bugün Türkiye’de sistematik çöküş yaşanmaktadır. Türkiye’nin daha çok demokrasiyi, işleyen bir piyasa düzeni varken sınırsız yetki sıfır denetim anlayışla, adına Cumhurbaşkanlığı Sistemi denilen bir sistem icat ettiler. Bunun bedelini 85 milyon olarak hanelerimizde ödüyoruz.

*Millete sözümüz var. Evin yolunu bulmaya çalışan, istikametini kaybetmiş bir siyasi kişilik var ortada. Muhalefeti suçluyor.

*Muhalefet olmazsa konuşacak sözü yok. Adlarında kalkınma diyor ama kalkınma ile ilgili ufuklarını gördük. Adaletle ilgili ufuklarını gördük. Demokrasiye inançlarının olmadığını biliyoruz. Kala kala HÜDA-PAR ve Fatih Erbakan’a kaldı.

“BAKANLIK PAYLAŞIMI YAPILMADI”

Yemeğin ardından SÖZCÜ’nün sorularını cevaplandıran Gültekin Uysal, seçime CHP listelerinden mi yoksa kendi listeleriyle mi girecekleri konusunda görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Masada yapılan görüşmelerde pazarlık yapılmadığını belirten Uysal, şu ifadeleri kullandı:

*Altı siyasi partinin bir ortak iradesi var. Sanki oturulmuş da bakan, mevkii paylaşılıyormuş gibi algının yaratılmasını doğru bulmuyorum. Bizi bir araya getiren ülkemizin milletimizin ızdırapı, beklentileridir.

*Bunu sadece sözle ifade etmiyoruz, hakikaten bunu inanarak ifade ediyoruz. O açıdan Millet İttifakı’nı Cumhur İttifakı’ndan ayıran şey de budur. Bir tarafta bir kişinin ikbali için siyaset yapılıyor. Diğer taraftan 85 milyonun ikbali için.

“İNCE’NİN ADAYLIĞI İTTİFAKA ZARAR VERMEZ”

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı Adayı olması konusunda değerlendirme yapan Gültekin Uysal, şu ifadeleri kullandı:

*Sayın İnce’nin kendi tercihidir. Cumhurbaşkanı adayı, kendi mücadele ediyor. Biz hem parti olarak bireysel olarak hem de ittifak olarak kendi mücadelemizi veriyoruz.

*Netice itibariyle Türkiye bir referandum yapacaktır. Bu noktada, milletin vicdan hizasında duranlar kazanacaktır. Ölçü de ortadadır. Bu denklem içerisinde insanların örgütlenme, aday olma hakkı var. Sayın İnce de o hakkını kullanıyor.

*Olumsuz yorum yapmak istemem. (Ben oy olarak) zarar vereceği düşüncesinde değilim. Kademe kademe seçime doğru olgunlaştıkça milletimiz kendi belinde taşıdığı terazisiyle herkesi tartıp kararını verecektir.