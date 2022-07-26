Gültekin Uysal’dan ‘sandık güvenliği’ çağrısı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçimlerde parmak boyası uygulanması çağrısında bulunarak, “Sadece sandık güvenliği için değil, dinozorlar rızkını yemesin diye” ifadelerini paylaştı.

Demokrat Parti, yaklaşan seçimler öncesinde seçim güvenliğiyle ilgili sosyal medyada kampanya başlattı. Demokrat Partililer, ‘parmak boyası’ etiketi altında çok sayıda paylaşımda bulundu.

GÜLTEKİN UYSAL’DAN ÇAĞRI

Kampanyaya sosyal medya hesabından destek veren Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, ‘parmak boyası’ uygulamasının geri getirilmesini istedi.

Sosyal medya paylaşımında Uysal, “Sadece sandık güvenliği için değil, dinozorlar rızkını yemesin diye” ifadelerini kullandı.

DEMOKRAT PARTİ: SANDIK GÜVENLİĞİ TESİS EDİLENE KADAR VAZGEÇMEYECEĞİZ

Demokrat Parti’den yapılan açıklamada ise, “Sandık güvenliği tesis edilene kadar söylemekten vazgeçmeyeceğiz!” denildi.

“CİDDİ ENDİŞEMİZ VAR”

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, daha önce yaptığı bir açıklamasında seçim güvenliğiyle ilgili şunları söylemişti:

* “Türkiye’de sandıkla ilgili iktidar ve muhalefetin ortak paydada güveni vardı. Bu güven zedelendi. Aslında demokrasinin orta direği yıkılmak istendi.

* Tüm bunlara rağmen elimizde kalmış sınırlı demokratik imkanlar, hakim denetimi altında gerçekleşmesi gereken seçimlerle ilgili ciddi endişelerimiz var.

* Bütün vatandaşlarımızda endişe var. Bu yüzden parmak boyasının geri gelmesini istiyoruz.”

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