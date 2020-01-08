Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B DİKKAT! BU DURUM BULAŞICI… AMA DİLERİZ HERKESE DE BULAŞIR… BİRKAÇ ÖĞRETMEN, 'GÜLÜMSEMEK BULAŞIDIR' DİYE BİR ŞARKI YAPIP ÖĞRENCİLERİYLE SÖYLEDİ… ŞARKI,,, ADININ HAKKINI VERDİ, OKULDAN OKULA BULAŞTI… ŞİMDİ 50 ŞEHİRDE, 140 OKULDA SÖYLENİYOR… İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV “Gülümsemek bulaşıcıdır çocuklar!”