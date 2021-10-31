Gülümsememizi ve neşemizi çaldılar

Tüm dünya stresli ve zor bir yıl geçirdi ancak bir araştırma Türkiye vatandaşlarının en az “pozitif deneyim” yaşayanlar olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre gün içinde en az gülümseyenler de Türkler.

Özlem Ermiş BEYHAN

Gallup tüm dünyada insanların ruh hallerini darmadağın eden pandemi sonrası duygulardaki değişimi ortaya koyan global bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre tüm dünya bu süreci hasarla atlattı ama en büyük zorluğu çeken ülkelerden biri de Türkiye oldu.

Global ortalamada tüm dünyada insanlar geçtiğimiz yıl daha az gülmüş. Araştırma, önceki günün bir anında gülümsediğini söyleyenlerin oranının global ortalamada yüzde 75’ten yüzde 70’e gerilediğini ortaya koyuyor. Ancak en dipte Türkler var. “Dün geçirdiğiniz günü aklınıza getirin, hiç gülümsediniz mi?” sorusuna Türkiye’den “Evet” diyenlerin oranı sadece yüzde 41. Türkiye’de yaşayanların yüzde 57’si gün içinde hiç gülümsemediğini söyledi.

KRİZİN FATURASI

Geçtiğimiz yıl Türkiye, iç savaş yaşayan Lübnan ile birlikte “en az pozitif deneyim yaşanan ülke” oldu. Gallup araştırmasında bu durum şu ifadelerle yorumlandı: “Türkiye’nin en dibe yolculuğunda ülkede 2018 yılından beri yaşanan sert ekonomik iniş çıkışlar etkili oldu. Hem ekonomik hem de politik karmaşanın ülke insanlarına faturası, 2017 yılından beri hayatlarındaki neşenin kaybolması olarak ortaya çıktı.”

Dünyada en stresli Perulular. Lübnan ve Ekvador’un ardından Türkiye 4’üncü sırada. Stresimiz son bir yılda 3 puan artmış. Türklerin yüzde 64’ü “Dün tüm gün içinde stresli bir dönem geçirdiniz mi?” sorusuna “Evet” yanıtı verdi. Yunanistan, Türkiye’nin ardından stres sıralamasında 5’inci.

Gallup araştırmasına göre Türkiye’de kızgınlık yaşayanların oranı tam 4 puan arttı. “Dün ağırlıklı olarak kızgınlık hissettiniz mi?” sorusuna yüzde 44 “Evet” yanıtını verdi. “Dün ağırlıklı olarak mutsuzluk hissettiniz mi?” sorusuna “Evet” diyen Türkiye vatandaşlarının oranı da 4 puan artarak yüzde 35’e çıktı.