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11 Nisan 2023
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Gümrükte milyonlarca liralık bilgisayar kaçakçılığı

Alaturka Online
Alaturka Online


Kapıkule Gümrük Kapısı’nda yapılan aramada, 3 milyon 750 bin lira değerinde kaçak bilgisayar ve bilgisayar aksamları ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince şüpheli görülen minibüs, Kapıkule Gümrük Sahasına geldiğinde x-ray taramasına sevk edildi. Tarama sonucunda aracın çeşitli bölgelerinde şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine fiziki arama yapıldı.

Aramada, aracın tavanı, tabanı ve yan duvarlarında oluşturulan boşluklara ve koltukların altına gizlenmiş 46 laptop bilgisayar, 285 bilgisayar kasası, 250 işlemci ve 457 şarj adaptörü ele geçirildi. Ele geçirilen cihazların 3 milyon 750 bin lira değerinde olduğu belirlendi ve olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. (DHA)

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