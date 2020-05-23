Gümüşhane, Ordu ve Giresun'un yüksek kesimleri beyaza büründü

GÜMÜŞHANE (AA) – Gümüşhane, Ordu ve Giresun'un yüksek kesimlerine kar yağdı.

Kar yağışının etkili olduğu Gümüşhane-Trabzon kara yolu üzerindeki Zigana Dağı beyaza büründü.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden olan Limni Gölü Tabiat Parkı'nın da kar yağışıyla güzelliğine güzellik katıldı.

Limni Gölü Tabiat Parkı işletmecisi Murat Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zigana'nın her mevsim misafirlerine birbirinden güzel manzaralar sunduğunu belirterek, "Geçtiğimiz yıl da aynı ayda kar yağışı olmuştu. Zigana her zaman bize dört mevsimi yaşatıyor." dedi.

– Giresun

Giresun'un Kümbet, Bektaş ve Kulakkaya yaylalarında gece saatlerinden itibaren kar etkili oldu.

Sokağa çıkma kısıtlamasını yayla evlerinde geçiren bazı vatandaşlar mayıs ayında yağan karın sürpriziyle karşılaştı.

Kentin iç kesimlerindeki Şebinkarahisar, Alucra, Çamoluk ilçeleri ve Sivas ile ulaşımının sağlandığı Eğribel Geçidi'nde de kar etkili oldu, ancak ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.

– Ordu

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ve Aybastı ilçesine bağlı 1500 rakımlı Perşembe Yaylası, yağan karla beyaza büründü.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çambaşı Yaylası ile çevresindeki 77 obada etkili olan karın bazı noktalarda 5 santimetrenin üzerine çıktığını söyledi.

Yaklaşık 40 bine yakın küçükbaş ile 10 bin büyükbaş hayvanın bölgedeki yayla ve obalarda bulunduğunu aktaran Kaya, hayvancılık yapanların kar dolayısıyla herhangi bir sıkıntı yaşamadığını kaydetti.

Kaya, ramazanın bereketiyle gelen karın, yaylalara ayrı bir güzellik kattığını dile getirdi.

Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan ise bu mevsimde kar yağmasına ilk kez şahit olduğunu söyledi.

Geçtan, gece yağan karın güzel manzara oluşturduğunu, ayrıca ilçenin bazı bölgelerinde de dolu yağdığını sözlerine ekledi.