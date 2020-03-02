Günaydın mesajları 2020: Sevgiliye, arkadaşa en güzel günaydın mesajları…

Sevdiğiniz kişilere günün erken saatlerinde yollayabileceğiniz günaydın mesajları ile mutlu edebilir ve güne enerjik başlamasını sağlayabilirsiniz. Günaydın mesajlarında ister kısa, ister uzun isterseniz de resimli günaydın mesajları tercih edebilirsiniz. İşte anlamlı, romantik, duygusal, yaratıcı ve güncel günaydın mesajları…

Günaydın mesajları sayesinde günün ilk ışıklarında dahi sevgilinize, arkadaşınıza ya da ailenize neşeli, komik veya aşk dolu sözlerle onları düşündüğünüzü gösterebilirsiniz. İşte sevdiklerinizin güne güler yüzle ve keyifle uyanmalarını sağlayacağınız resimli ve anlamlı en yeni günaydın mesajları…

KOMİK GÜNAYDIN MESAJLARI

*Erken yatar geç kalkar, geç yatar erken kalkar, dal sarkar kartal kalkar, dal sarkar kartal kalkar. Kısacası “Günaydın ” diyecektim.

*Günaydın arkadaşım, uyan artık sabah oldu, horlaya horlaya bir hal oldun yeter artık bizdeki de can…

*Uyandığında az daha uyusam bir şey olmaz deyip uyuyan ve gideceği yere geç kalan ardından koşar adımlarla uykulu uykulu evden çıkan herkese günaydın…

Baktınız hayat size gülmüyor, siz hayata gülün gıcıklık olsun. Günaydın.

*Günaydın, sabah sabah bela mısın sen ya diyenlere, oooo sen bana mesaj atar mıydın diyenlere, ulan daha yatacaktım of ya diyenlere günaydın…

*Günaydın ve olur da görüşemezsek iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler…

SEVGİLİYE ÖZEL GÜNAYDIN MESAJLARI

*Seninle olmak dünyanın en güzel armağanı… Seninle birlikte dünyayı keşfetmek ve güzellikleri tatmak muhteşem… Canımın içi, günümün güzel tarafı, günaydın canım sevgilim…

*Benim prensesim, günaydın. Seninle uyanmak vardı şimdi güne ve seni kollarımın arasına alıp hayallere dalmak vardı. Seni öyle çok seviyorum ki, seni ruhumun en derin yerine sakladım. Sen benim canım, her şeyimsin…

*Günaydın benim canım sevgilim, günaydın gözümün nuru, ruhumun diğer yarısı. Öyle çok seviyorum ki seni, senin sesinle tüm dertlerimi unutuyorum sanki aniden. Sen bana bir kere sarılınca ne dert kalıyor ne de tasa…

*Canımdan çok sevdiğim canım sevgilim, günaydın… Seni öyle çok özlüyorum ki bilemezsin. Seninle her şey çok daha güzel ve çok daha kolay. Hayatımı seninle geçirmek için can atıyorum. Sen benim kıymetlim, prensesim, bir tanemsin…

ARKADAŞLARA ÖZEL GÜNAYDIN MESAJLARI

*Günün, kahvenin ilk yudumu kadar harika olsun! Günaydın

*Her sabah Rabbimize Dua etmeyi unutmayalım. Çünkü Allah bizi uyandırmayı unutmadı. Yaşadığımız her anın kıymetini bilelim, günaydın ve hayırlı sabahlar arkadaşlar.

*Sevgili dostum gecenin yıldızlarıyla ve ay ile vedalaş, parlayan güneşe merhaba de, dilerim o güneş bulunduğun her yerde sana neşe saçsın, günaydın, iyi sabahlar.

*Pencereden dışarı bak ve güneşten yayılan enerjiyi hisset. Kötü duygulardan uzaklaş, yaşam en taze haliyle yeni bir gün sunuyor ve yaşanacak güzel bir gün seni bekliyor. Günaydın Dostum.

*Günaydının ne kadar yakışıyor sabahlara. Ne merhabanın soğukluğu ne elvedanın burukluğu. O kadar saf ve temiz bir kelime ki, tıpkı senin gibi. Günaydın biricik arkadaşım.

*Herkes meydana toplanmış güneşin doğmasını bekliyor, kalbin o kadar güzel ki arkadaşım, herkes güneşin doğmasını beklerken, güneş ise senin uyanmanı bekliyor. Hadi uyan artık arkadaşım günaydın.

*Yılların yaprak solgun gibi dökülüp, sevgilerin buz gibi eridiği ve insanların öz değerlerini yitirdiği şu dünyada güzelliğini kaybetmeyen en güzel insana kucak dolusu sevgilerle. Günaydınlar.

*Mutluluk sahip olduğun değerlerdir, bunları kaybetmeden kıymetini bil. Dünyada eşsiz olduğunu sakın unutma. Birileri için özelsin, yeter ki fark edin. Hayatın her anı umutla yaşanır, bir an bile umutsuz olma.

*Kırılganlıklarınız ve dargınlıklarınız geçici, dostluklarınız kalıcı olsun, Gününüz en güzelinden ve sevgi dolu olsun, günaydın.