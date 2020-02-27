Güncel altın fiyatları… Virüs çeyrek ve gram altın fiyatlarını etkiliyor!

Altın fiyatları ABD´nin salgın endişelerini artırmasının ardından düşerken petrol fiyatları da geriledi. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…
ALTIN FİYATLARI 27 ŞUBAT
Çeyrek altın: 529,59 Lira
Yarım altın: 1.059,19 Lira
Gram altın: 327,04 Lira
Cumhuriyet altını: 2.179,00 Lira
KÜRESEL PİYASALAR ENDİŞELİ
Çin´in Vuhan şehrinde ortaya çıkan corona virüsü 19 salgını sebebiyle 3,000´e yakın kişi hayatını kaybederken, salgından etkilenenlerin sayısı da 80,000´e yaklaştı.
ABD´de bulunan Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri salgının tüm ülkede yayılabileceği ihtimaline karşı ABD´lileri uyarmıştı.
Petrol fiyatları artan corona virüsü endişesiyle gün içinde yüzde 2.0´den fazla gerileyerek 2019´un başından bu yana en düşük seviyeye düştü.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 0.96 düşerek 54.42 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.48 düşüşle 49.66 dolardan işlem görüyor.
Küresel emtia piyasalarında;
– gümüş, yüzde 2.10 düşüşle 17.81 dolardan,
– altın, yüzde 1.13 düşüşle 1,631.20 dolardan,
– bakır, yüzde 0.39 düşüşle 2.56 dolardan,
– platin, yüzde 1.90 düşüşle 914.60 dolardan ve
– paladyum yüzde 0.53 düşüşle 2,633.70 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 323 liraya, çeyrek altın 529 liraya, Cumhuriyet altını da 2,188 liraya yükseldi.