Güncel corona verileri açıklandı! İşte bugünkü vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 26 Ocak 2022 Çarşamba gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 188 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kronik hasta ve yaşlılarla ilgili uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 26 Ocak verilerine göre, 416 bin 536 test yapıldı.

Son 24 saatte, 77 bin 434 yeni vaka tespit edildi. Bugün 85 bin 501 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 188 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “KRONİK HASTALARIN, YAŞLILARIN Covid-19’a yakalanmaları durumunda, genç ve sağlıklı kişilere göre çok daha fazla zorluklar yaşadıklarını, bu grupta hastaneye yatış oranının yüksek olduğunu biliyoruz. Tedbirlere uyulması, hatırlatma dozu aşılarının mutlaka yaptırılması gerekir.” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA’DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 25 Ocak verilerine göre, dün 418 bin 427 test yapılmıştı. Dün, 76 bin 341 vaka tespit edilirken, 174 kişi hayatını kaybetmiş ve 82 bin 203 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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