Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 9 Temmuz tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosunu açıkladı. 9 Temmuz Cuma gününün verilerine göre, 228 bin 826 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 6 BİNE YAKLAŞIYOR

Güncel verilere göre, 5 bin 670 yeni vaka tespit edilirken, 59 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte 5 bin 126 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN VATANDAŞLARA UYARI

Güncel corona verileriyle ilgili değerlendirmeyi sosyal medya hesabından yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugün iki ilimiz daha maviye döndü. Yeni örnek iller Kırklareli ve Çanakkale. Birlikte mücadelenin yeni sahası aşı olmaktır. Bir an evvel aşınızı olun” dedi.

DÜN 5 BİN 171 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 8 Temmuz verilerine göre, 5 bin 171 vaka tespit edilmiş ve 48 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 226 bin 427 test yapılırken, 5 bin 12 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

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