Güncel corona virüsü verileri paylaşıldı! Bakan Koca’dan Turkovac aşısı açıklaması

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre 167 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşanırken, Bakan Fahrettin Koca Turkovac aşısı konusunda açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 14 Ocak Cuma gününün verilerine göre, 392 bin 438 test yapıldı.

167 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güncel verilere göre, 67 bin 857 yeni vaka tespit edilirken 167 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte 56 bin 256 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN TURKOVAC AÇIKLAMASI

Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bilindiği gibi, Turkovac’ın primer aşılama Faz 3 sonuçları bilim insanları tarafından açıklandı. Bu sonuçlar, Turkovac’ın, karşılaştırıldığı inaktif aşıdan daha etkili olduğunu göstermiştir. Turkovac’ı bekleyenler, yerli aşıya güvenleri artmış olarak aşılarını yaptırabilirler” dedi.

DÜN 153 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 13 Ocak Perşembe gününe ait verilere göre, 75 bin 564 vaka tespit edilirken 153 kişi yaşamını yitirmişti. Dün, 410 bin 116 test yapılmış ve 51 bin 675 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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