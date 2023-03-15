Güncel deprem listesi: En son nerede deprem oldu? Son depremler…

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de irili ufaklı depremler her gün yaşanıyor. Son olarak özellikle Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da ufak büyüklükte depremler meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER



14777 DEPREM YAŞANDI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 6 Şubat 2023 saat 04:17’de Sofalaca- Şehitkamil-Gaziantep ve 13:24’de Ekinözü-Kahramanmaraş’da meydana gelen depremlerin ardından, 15 Mart 2023 saat 20.30 itibarıyla bölgede toplam 14777 depremin meydana geldiğini açıkladı.