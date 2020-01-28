Güncel puan durumu: Lider Sivas yara aldı! İşte güncel tablo…

Yazan:
Alaturka Online
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Süper Lig’de güncel puan durumu 19. haftanın kapanış maçıyla birlikte belli oldu. Lider Sivasspor’la ikinciliğe yükselen Fenerbahçe arasında 4 puan bulunuyor. Zirve yarışında yer alan ekiplerden olan Başakşehir bu hafta yenilerek yara aldı.

İşte güncel puan tablosu…

19. HAFTA PUAN DURUMU

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