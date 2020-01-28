SporFutbolHaberler Güncel puan durumu: Lider Sivas yara aldı! İşte güncel tablo… Yazan: Alaturka Online - 27 Ocak 2020 Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Pinterest Email Print Tumblr ReddIt Telegram Mix VK Digg LINE Viber Naver Süper Lig’de güncel puan durumu 19. haftanın kapanış maçıyla birlikte belli oldu. Lider Sivasspor’la ikinciliğe yükselen Fenerbahçe arasında 4 puan bulunuyor. Zirve yarışında yer alan ekiplerden olan Başakşehir bu hafta yenilerek yara aldı. İşte güncel puan tablosu… 19. HAFTA PUAN DURUMU