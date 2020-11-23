GÜNCELEME – Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolunda heyelan

RİZE (AA) – Heyelan nedeniyle kapanan Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu ulaşıma açıldı.
Kara yolunun 5'inci kilometresi Yamaçdere-Çıraklar köyü mevkisinde heyelan meydana geldi.
Toprak kayması nedeniyle yolda seyir halindeki 34 ZU 1097 plakalı otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Karayolları ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından temizlik çalışmasını tamamlayarak yolu trafiğe açtı.
Yetkililer, toprak kayması riskine karşı gerekli tedbirleri aldıklarını, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.
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