GÜNCELLEME 2 – Adana'da karı kocanın evde öldürülmesiyle ilgili yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

ADANA (AA) – Adana'nın Karaisalı ilçesinde, karı kocanın evlerinde başlarından vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Elif (64) ve Mehmet Fevzi Atay'ın (69) dün Tümenli Mahallesi'ndeki evlerinde silahla öldürülmesinin ardından çalışma başlattı.

JASAT ekiplerinin çalışmasıyla zanlılar A.A, P.K, O.Ü. ve akrabası A.Ü. gözaltına alındı.

Zanlılardan O.Ü. ve A.Ü'nün, evine gittiği çifti pompalı tüfekle öldürdükten evdeki 6 altın bileziği alarak kaçtıkları öne sürüldü. Diğer zanlıların ise onlara yardım ettiği iddia edildi.

Şüphelilerden birinin emekli öğretmen Elif Atay'ın eski öğrencileri olduğu ayrıca maktulün bir süre kanser tedavisi gördüğü ve hastalığı atlattığı öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.Ü. ve A.Ü. tutuklandı, A.A. ve P.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

– Çiftin cenazesi defnedildi

Hayatını kaybeden Atay çiftinin cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenazeler, merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Karaisalı ilçesinde dün Elif ve Mehmet Fevzi Atay çiftinden haber alamayan yakınları jandarmadan yardım istemişti. Başlarından vurulan karı kocanın hayatını kaybettiği belirlenmişti.