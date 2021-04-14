GÜNCELLEME 2 – Adana'da yük treni, itmek için yaklaştığı arızalı trene çarptı: 2 makinist yaralandı

ADANA (AA) – Adana'nın Pozantı ilçesinde yük treninin, itmek için yaklaştığı arızalanan trene çarpması sonucu 2 makinist yaralandı.
Ankara-Niğde istikameti Pozantı İstasyonu yakınlarında, konteyner taşıyan bir trenin lokomotifi arızalandı.
Arızalı treni itmesi için başka bir yük treni bölgeye yönlendirildi.
İteceği trene yaklaştığı sırada duramayan yük treni, arkadaki boş vagonlara çarptı.
Kazada makinistler Bilal D. ile Uğur E. yaralandı, çarpan lokomotif ve 7 vagon hasar gördü.
Yaralı makinistler, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kazanın 07.25 sıralarında meydana geldiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Boğazköprü'den Mersin'e konteyner taşıyan yük treni, lokomotifinin arızalanması nedeniyle Pozantı İstasyonu girişinde saat 07.05
sıralarında durmuştur. Tren trafiğini yöneten kontrolörce yolda kalan trenin Pozantı İstasyonu'na itilerek yolun açılması için Konya'dan Mersin'e giden yük trenine, arızalı treni Pozantı İstasyonu'na itme talimatı verilmiştir. Saat 07.25 sıralarında arızalı treni istasyona itmek üzere yaklaşan yük treni, makinistin durmaması nedeniyle bekleyen yük treninin boş vagonlarına arkadan çarpmıştır. Çarpma sonucunda çarpan lokomotif ve 7 vagonda hasar meydana gelmiş, 2 makinist hafif şekilde yaralanmıştır."