GÜNCELLEME 2- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yangın

SAMSUN (AA) – UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

19 Mayıs ilçesi Yörükler Mahallesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti sahil kenarında sazlık ve ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, Galeriç Ormanı'na (subasar orman) da sıçradı.

Yaklaşık 2 bin hektarlık alanda etkili olan yangına, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme ekipleri arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediyor.

Yangının çıkış sebebi araştırılırken, jandarma ekipleri de yangın çıkaran şüpheliler hakkında çalışma başlattı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, basın mensuplarına, yangının saat 11.30 sıralarında çıktığını hatırlattı.

Samsun'daki ilçe belediyelerinin ve iş makinelerinin desteğiyle yangına müdahale ettiklerini aktaran Zengin, "Gerçekten burası 20 bin dönümlük alan. Kuş Cenneti'nin yan parçası. Canlı varlıkların yok olması bizi derinden üzmüştür. Bu tür orman yangınlarına müdahale sıkıntılı. Çünkü bizim itfaiye araçlarımız şehir içi yangınlarına uygun olduğu için arazi şartları nedeniyle ulaşımda sıkıntı çektik ama tüm ekipler olarak canla başla yoğun bir mücadele ile kısmı olarak yangını kontrol altına aldık." dedi.

Zengin, alanın doğal bir yaşam alanı olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Yangının sebebi doğal mıdır değil midir araştırıyoruz. Ama biliyoruz ki, yangınların büyük çoğunluğu insan kaynaklı oluyor. Böyle bir yeşil alanda yangının doğal nedenlerle çıkması zayıf bir ihtimal. İnsanlarımızın daha duyarlı olması gerekiyor. Burada orman da yok oluyor ve diğer canlı varlığı da yok oluyor. Canlı varlıkların yaşam alanını da yok etmiş oluyoruz."

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ise yangının bulunduğu alanda biyoçeşitliliğin zengin olduğunu söyledi.

"İnsanlar 'Burası çalılık' diyor ama aslında burası biyoçeşitlilik açısından çok zengin bir alan." diyen Topaloğlu, "Yılandan kaplumbağasından, kertenkelesinden kuş türünün her türlüsüne kadar var. Biz alanda gezerken ceylanlara rastladık. Onların olması demek ceylanın olduğu yerde çakal, tilki gibi hayvan türleri de var. Köyün içine doğru yangının gitmesini engelleyebilirsek biçim için avantajdır. Bundan sonra ortaya çıkan zarara yapacak bir şeyimiz yok." ifadesinde bulundu.

– Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti



Samsun'un Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü alanın da içinde yer aldığı 56 bin hektar genişliğindeki Kızılırmak Deltası, Türkiye'nin önemli sulak alanlarının başında geliyor.



UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve 359 kuş türüne ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için hayati öneme sahip olmasıyla öne çıkıyor.



Deltada balaban, erguvani balıkçıl, kara leylek, kaşıkçı, boz ördek, çıkrıkcın, Macar ördeği, elmabaş patka, pasbaş patka, küçük orman kartalı, turna, sazhorozu, uzunbacak, kocagöz, bataklıkkırlangıcı, çizgili ötleğen, küçük karabatak, küçük akbalıkçıl, çeltikçi, dikkuyruk, küçük martı ve akkanatlı sumru gibi türler izlenebiliyor.



Türkiye'deki nadir subasar ormanlardan biri olan ve biyolojik çeşitliliğiyle öne çıkan Galeriç Ormanı'nda 35 ötücü kuş türünün kuluçkaya yattığı biliniyor.