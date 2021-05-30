GÜNCELLEME 2 – Samsun'da tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

SAMSUN (AA) – Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Emirefendi Mahallesi'ndeki evlerinde F.Y. (36) ile eşi Kamile Y. (33) arasında tartışma çıktı.

F.Y, mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı.

Vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle yaralanan kadın, komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

İki çocuk annesi kadın, kurtarılamazken, kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çiftin komşusu Zennube Aydın, gazetecilere, saat 04.30'da sesler üzerine uyandığını belirterek, "Büyük kızı bana 'Annemi babam bıçakladı, koş teyze bize gel.' dedi. Gittiğimde komşular da gelmişti, tampon yapıyorlardı. Hastaneye gittiğinde yaşıyordu ama orada vefat etti." dedi.

Aydın, çiftin sık sık tartıştıklarını ifade ederek, "Boşanacaklardı zaten. 'Zennube, Azrailim ile yaşıyorum.' diyordu. Azraili aldı onun canını. Kocası pandemiden dolayı cezaevinden çıktı. Yarın da tekrar cezaevine girecekmiş. O zaten bıçağını önceden büyük kızının önünde hazırlamış. Bundan 3 ay önce eşinin başına silah dayamış ama ateş almamış. Sonra uzaklaştırma almış. Bu sefer de 'Uzaklaştırmayı kaldırmazsan çocukları öldüreceğim.' demiş." diye konuştu.