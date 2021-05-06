GÜNCELLEME 2 – Zeytinburnu'nda 5 katlı boş bina çöktü

İSTANBUL (AA) – Zeytinburnu'nda yıkılma riski nedeniyle daha önce boşaltılan 5 katlı bina çöktü.

Sümer Mahallesi'ndeki binanın çökmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirerek çalışma başlattı. Zabıta ve polis ekipleri, çevredeki vatandaşları Kovid-19 tedbirleri kapsamında olay yerinden uzaklaşarak evlerine gitmeleri yönünde uyarıda bulunuyor.

Yıkılma tehlikesi nedeniyle daha önce boşaltılan binanın çökmesiyle yolda bulunan park halindeki araçlar zarar gördü.

Olay yerine gönderilen iş makineleri enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

Bu arada binanın yıkıldığı sokakta perşembe günleri semt pazarının kurulduğu ancak Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici olarak izin verilmediği öğrenildi.

– Valilik açıklaması

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 10.30’da Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde bulunan 27/3 numaralı sokaktaki 5 katlı bir binada çökme meydana geldiği belirtildi.

Olay yerine AFAD, itfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilerek, çevrede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı aktarılan açıklamada, "Alınan ilk bilgilere göre, binanın yıkılma riski nedeniyle daha önceden boşaltıldığı anlaşılmıştır. Gelişmelerden kamuoyuna bilgi sunulacaktır." ifadelerine yer verildi.

– Görgü tanıkları o anları anlattı

Yıkılan binanın yanındaki apartmanda oturan Onur Ayvaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde uyuduğu sırada yıkılan binanın gürültüsüne uyandığını anlatarak, "Deprem olduğunu zannettim, sanırım yıkılırken bizim binaya çarpmış. Korkuyla birlikte aşağı inmeye başladım. İndiğim anda da yüksek bir ses geldi. Sonra her taraf toz bulutu oldu." diye konuştu.

Görgü tanığı Aslan Türkmen de enkazın yaşandığı alanın karşı tarafında ikamet ettiğini aktardı.

Saat 10.30 civarında gürültü duymaları üzerine dışarı çıktıklarını belirten Türkmen, "Toz duman içerisinde burayı karanlık bastı. Esasında buranın ön tarafı eskiden çukur bir alandı. Yani yokuş aşağı doğru iniyorduk. Ama şimdi dolum yapıldığı zaman herhalde dozerlerin de baskılarıyla biraz bu yapı ön tarafa doğru basınç yaptı. Zaten eski bir yapıydı. Altında da bisiklet tamircisi vardı. Ön tarafa da pazar kuruluyordu. Bugün yasaktan dolayı pazarımız kurulmamıştı." ifadelerini kullandı.

Türkmen, dışarı çıktıklarında binanın yan yattığını gördüğünü dile getirerek, "Yan yatarken de toz duman içerisindeydi. Göz gözü görmüyordu. Daha önce boşaltılma başlamıştı. Daha önce de sıkıntısı var, boşaltılmaya başlanmıştı. Dün de kalanların çoğu boşalttı." dedi.