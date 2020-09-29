GÜNCELLEME 3 – İstanbul'da sağanak ve dolu etkili oldu

İSTANBUL (AA) – İstanbul'da aralıklı sağanak yağış ve dolu etkili oldu.

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarında bazı ilçelerde ve İstanbul Boğazı çevrelerinde aralıklı gök gürültülü sağanak yağış görülüyor.

Aralarında Avcılar, Kadıköy, Ümraniye, Ataşehir, Bahçelievler, Fatih ve Beykoz'un da bulunduğu bazı ilçelerde kısa süreli dolu etkili oldu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle D-100 kara yolu, TEM oto yolu ve ana caddelerde trafik yoğunluğu oluştu.

Sağanak ve dolu yağışı nedeniyle meydanlarda, caddelerde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi.

Kentin bazı caddelerinde ve sokaklarında, su taşkını nedeniyle araçlar mahsur kaldı. İtfaiye ve belediye ekipleri, kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Dolu nedeniyle ağaçların yapraklarının dökülmesi de trafik akışında sıkıntıya neden oluyor.

İstiklal Caddesi'nde sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar binaların saçaklarının altına sığındı.

Yağışın etkili olduğu sürede İstanbul Boğazı sise bürünürken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sisle birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

Öte yandan, yoğun yağış nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Okmeydanı'nda başlayan trafiğin Haliç Köprüsü'nde durma noktasına geldiği gözlendi.

– Araçları halı sererek korumaya çalıştılar

Kısa süreli dolunun ardından esnaf ve vatandaşlar, iş yerlerinin, evlerinin önünü, araçlarının üzerini temizledi.

Ümraniye'de etkili olan dolu araçlara zarar verirken, bazı binaların dış cephesinde de hasara neden oldu. Bazı vatandaşlar dolu esnasında evlerinden getirdikleri halı ve kilimleri araçlarının üstüne örterek korumaya çalıştı.

Kadıköy Moda'da da etkili olan dolunun ardından vatandaşlar ara sokaklarda park halinde bulunan araçlarının üzerini temizledi. Bazı vatandaşlar, doluya karşı önlem alarak, araçlarının üzerini kartonla örttü.

Oto galericiler de doludan hasar görmemeleri için araçları battaniye, strafor, halı ve kartonla kapattı.

Beykoz'da ise vatandaşlar, araçlarını dolu yağışından korumak için muşamba ve kartonlarla tedbir aldı.

Paşabahçe Mahallesi'nde bir İETT otobüsüyle otomobil kaza yaptı. Kaza sonucu otobüs ve araçta hasar oluştu.

İBB'ye ait Beykoz'daki Spor Tesisleri'ni de su bastı. Koridorlarda biriken suları, çalışanlar tahliye etti. Kısa süreli elektrik kesintisi de yaşandı.

– Alt geçitte araçlar mahsur kaldı

Etkili olan yağış nedeniyle Edirnekapı-Topkapı arasındaki alt geçidi su bastı. İki otomobil ve bir servis minibüsü su içinde kaldı. Olay yerine sevk edilen ekipler, suyu tahliye edip mahsur kalanları kurtardı.

Okmeydanı Şevketpaşa Mahallesi'ndeki yoğun yağış nedeniyle rögarların tıkanması sonucu bir alt geçidi su bastı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi ekipleri, rögarları açarak biriken suyu tahliye etti. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da çalışmaları yerinde takip etti.

Piyalepaşa Bulvarı'ndaki bir alt geçitte de su baskını oldu. Su içinde mahsur kalan araçlar, belediye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Her iki alt geçitte de bu baskını nedeniyle bir süre trafik akışına kapatılan yol, çalışmaların tamamlanmasıyla açıldı.

– Semt pazarını su bastı

Arnavutköy'de kurulan semt pazarını su bastı. Pazarcılar ve alışverişe gelen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

– Rögar taşınca caddeyi su bastı

Yoğun yağış nedeniyle Beylikdüzü Ali Çebi Caddesi'ndeki rögarın taşması nedeniyle caddeyi su bastı.

Araçlar cadde üzerinde ve Birlik Sanayi Sitesi girişinde güçlükle ilerledi.

– Tramvay ve teleferik hattı seferleri bir süre yapılamadı

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, TF1 Maçka-Taşkışla teleferik hattının hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatıldığı bildirildi.

Kadıköy-Moda tramvay hattındaki seferler ile Eyüp-Piyer Loti teleferik hattında hava muhalefeti nedeniyle seferler bir süre yapılamadı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.