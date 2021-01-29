GÜNCELLEME 3 – Zeytinburnu Sahili'nde kargo gemisi karaya oturdu

İSTANBUL (AA) – Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Zeytinburnu Sahili'nde karaya oturan Komor Adaları bayraklı "STREAMLINE" isimli kargo gemisinde bulunan 3 personelin varagele sistemi kurularak tahliye edildiğini, olası deniz kirliliğine karşı bariyer serilerek önlem alındığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Zeytinburnu Zeyport önlerinde demirli bulunan 108 metre Komor Adaları bayraklı "STREAMLINE" isimli genel kargo gemisinin, hava muhalefeti nedeniyle demir tarayarak kıyıya sürüklendiği ve sancak tarafından karaya oturduğu belirtildi.

Bunun üzerine ivedilikle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma 2, Mehmetçik ve Poyraz römorkörleri ile tahlisiye (can kurtarma) ve çevre ekibinin sevk edildiği aktarılan paylaşımda, yapılan kontrol neticesinde gemide 2 personel bulunduğu ve çevre kirliliği yaşanmadığının rapor edildiği kaydedildi.

İstanbul Valiliğinin açıklamasında ise saat 15.00 sıralarında Sahil Güvenlik Harekat Merkezinden alınan bilgiye göre, Zeytinburnu Ahırkapı (D) bölgesinde demirli bulunan, Morini Limanı'na kayıtlı ve Komor Adaları bayraklı "STREAMLINE" isimli kargo gemisinin, hava muhalefeti nedeniyle demir tarayarak kıyıya sürüklendiği ve sancak tarafından karaya oturduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Olay yerine ivedilikle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 3 kurtarma römorkörü, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 2 bot ile tahlisiyeve çevre ekibi sevk edilmiştir. Yapılan kontrollerde olay nedeniyle çevre kirliliği yaşanmadığı rapor edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından son duruma ilişkin yapılan paylaşımda, gemide bulunan 3 personelin, tahlisiye ekiplerinin çalışmaları sonucu varagele sistemi kurularak tahliye edildiği duyuruldu.

Paylaşımda, personel tahliyesinin ardından olası deniz kirliliğine karşı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü çevre birimi ekiplerinin geminin etrafına bariyer sererek önlem aldığı belirtildi.