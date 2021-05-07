GÜNCELLEME- AA’nın Ortadoğu Editörü İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki müdahalesinde yaralandı

KUDÜS (AA) – İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’daki cemaate müdahalesinde Anadolu Ajansı’nın (AA) Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz ayağından yaralandı.
Harem-i Şerif’teki olayları takip eden Boyraz, İsrail polisinin kullandığı plastik mermiyle ayağından vuruldu.
Hafif yaralanan Boyraz’a olay yerinde müdahale edildi.
İsrail polisinin müdahalesinde AA foto muhabiri Mostafa Alkharouf da sırtına isabet eden plastik mermiyle yaralandı.
Olayları görüntüleyen AA kameramanı Faiz Abu Rmeleh ise İsrail polisinin kullandığı plastik mermiyle sağ bacağından yaralandı.
AA personelinin tedavileri sürüyor.
Mescid-i Aksa ve çevresinde olaylar hala devam ediyor.