GÜNCELLEME – Adana'da aynı istikametteki iki yük treni çarpıştı: 2 makinist yaralı

ADANA (AA) – Adana'nın Pozantı ilçesinde aynı istikametteki iki yük treninin çarpışması sonucu 2 makinist yaralandı.
Ankara-Niğde istikametindeki aynı ray üzerindeki iki yük treni, henüz belirlenemeyen nedenle Hastaneler Kavşağı mevkisinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle bazı vagonlar raydan çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri edildi. Kazada yaralanan makinistler Bilal D. ile Uğur E'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Makinistlerin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.