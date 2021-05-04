GÜNCELLEME – AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Dağ'dan CHP'li Aydoğdu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki

ANKARA (AA) – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Ateş olsa cirmi kadar yer yakacak olan sözde siyasetçilerin Cumhurbaşkanımızı yargılama tehditlerine pabuç bırakacak değiliz." ifadelerini kullandı.

Dağ, Twitter hesabından CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

"Ateş olsa cirmi kadar yer yakacak olan sözde siyasetçilerin Cumhurbaşkanımızı yargılama tehditlerine pabuç bırakacak değiliz. Daha önce de iktidarımızı TRT'den canlı olarak yargılayacaklarını söylemişlerdi." ifadelerini kullanan Hamza Dağ, 27 Mayıs zihniyetinin devri sabık yaratma hayallerinin hala çok diri olduğunu belirtti.

Dağ, şunları kaydetti:

"Bu zihniyete 15 Temmuz gecesi haddini bildirmiştik ancak belli ki hala akıllanmamışlar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hukuku, bu milletin hukukudur ve biz, liderimizin de milletimizin de hukukunu asla çiğnetmeyiz.

19 yıldır yapılan her seçimde milletimiz, tercihini Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'den yana kullanmıştır. Biz devlet yönetmeyi de millete hizmet etmeyi de hepinizden iyi biliriz. Pandeminin zor şartlarından istifade ederek yaptığınız çamur siyasetini ise milletimiz gayet iyi görüyor. Allah'ın izni ile 2023 seçimlerinde zafer, yeniden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın olacaktır."

– "Hakkındaki gündemi değiştirmeye çabalıyorsun"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Erdoğdu'ya yönelik, "İnşaat kaçakçılığı ile siyaset kaçakçılığı arasında gidip geldiğinin farkındayız. Hakkındaki gündemi değiştirmeye çabalıyorsun. Önce hakkındaki kaçak inşaat iddialarına yanıt vermeni bekliyoruz." ifadelerini de kullanarak, şunları kaydetti:

"Hakkımda ne biliyorsan, elinde ne tür bir belge, bilgi ve şahit varsa hemen yargıya taşımanı bekliyorum. Hodri meydan! Bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan şüphemiz olsun. Halkın teveccühünü kazanamayınca her zaman olduğu gibi tehdit siyasetine tevessül etmeye başladınız. Bizim yolumuz halkın yolu, senin gibilerin yolu ise Salim Başol'un yoludur. O yolun sonu ise önünde sonunda hüsrandır. Mesele, sizin ve partinizin, dibe vurdukça daha da arsızlaşan, içinizdeki faşist anlayışı dışa vuran pervasız siyaset anlayışınız. Milletimiz bunu bu vesileyle bir kez daha görmüş oldu. Devam!"