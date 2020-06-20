GÜNCELLEME – Akhisarspor'da 12 kişide koronavirüs tespit edildi

MANİSA (AA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, 3 futbolcu, 1 antrenör ile 7 kulüp çalışanına uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin, pozitif sonuç verdiği bildirildi.



Kulüp başkanı Fatih Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün yapılan Kovid-19 testlerinin sonuçlandığını belirtti. Karabulut, teknik direktör Yılmaz Vural, 3 futbolcu, 1 antrenör dahil toplamda 12 kulüp mensubunda Kovid-19 çıktığını ifade etti.



Kovid-19 testi pozitif çıkan tüm personelin karantinaya alındığını ve genel sağlık durumlarının iyi olduğunu dile getiren Karabulut, bugün yeniden test yapılacağını kaydetti.

– Üç futbolcu

Kulüp başkan yardımcısı Ali Kuloğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımda Kovid-19'a rastlanan futbolcuların Ergin Keleş, Burhan Eşer ve Avdija Vrsajevic olduğunu bildirdi.

Kuloğlu, teknik direktör Yılmaz Vural'ın yanı sıra yardımcı antrenör Muhammet Türkmen'de de vaka tespit edildiğini aktardı.

Futbolculardan Ergin Keleş de sosyal medya hesabından testinin pozitif olduğunu duyurdu. Deneyimli futbolcu, açıklamasında, "Dün yapılan Kovid-19 testim pozitif çıktı. Merak eden, arayan herkese çok teşekkür ederim. Sorun yok, çabuk bir şekilde hallederiz." ifadelerine yer verdi.

Bu arada TFF 1. Lig'de yarın Altay'a konuk olacak Akhisarspor, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde bu maçın son çalışmasını yaptı. Akhisarspor, antrenmanın ardından İzmir'e hareket edip Altay maçı için otelde kampa girdi.