GÜNCELLEME – Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü

ANTALYA (AA) – Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Zeytinada Mahallesi Çecek mevisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 30 arazöz, 2 tanker, 3 acil müdahale aracı, kepçe ve 120 orman işçisiyle müdahale edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu alevler söndürülürken, yangında 15 hektar tarım ve orman arazisi ile 150 arı kovanı zarar gördü.

Yangın nedeniyle tedbir amacıyla kapatılan Gazipaşa-Mersin kara yolu da kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Ormanlık alanda arı kovanları bulunan İsa Kırdağ, yangının bir anda başladığını ve arılarının dumandan etkilenerek telef olduğunu söyledi.

Kırdağ, "Burada 500 kovanımız var. Yangın bir anda çıktı. Kurtarabildiğimiz arılarımızı kurtardık. Yaklaşık 150 kovan arımız telef oldu." dedi.