GÜNCELLEME- Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) – Arnavutköy'de 4 katlı kumaş boyama fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ömerli Mahallesi General Şükrü Koraltı Caddesi'ndeki 4 katlı kumaş boyama fabrikasının giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan alevler, fabrikadaki kumaşlara sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fabrikadaki işçileri tahliye eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İş makineleri yardımıyla dışarıya çıkarılan yanmış kumaş rulolarına, itfaiye ekiplerince su tutuldu.

Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ediyor.