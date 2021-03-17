GÜNCELLEME – Artvin'de bir köyde çok sayıda eve sıçrayan yangına müdahale ediliyor

ARTVİN (AA) – Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde çıkan ve 35 evin zarar gördüğü yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Dereiçi köyündeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve çevredeki çok sayıda eve sıçrayan yangına müdahale ediyor.

Yangının ardından bölgeye gelen Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, gazetecilere, köyde 176 ev bulunduğunu söyledi.

Yangından dolayı 35 evin zarar gördüğünü, 20 hayvanın telef olduğunu belirten Özdemir, "Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor ve kontrol altına alınamadı. Bunun için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Artvin ve Yusufeli itfaiyelerinin yanı sıra Orman İşletme ekipleri ve AFAD müdahalede bulunuyor." dedi.

Özdemir, herhangi bir yaralı ya da can kaybı olmadığını, yangının kısa sürede kontrol altına alınması için ekiplerin büyük özveri gösterdiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan, bölgeye gelen Artvin Valisi Yılmaz Doruk, incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yusufeli ilçesine bağlı 170 haneli Dereiçi köyünde bir evde başlayan yangının diğer evlere sıçradığını belirterek, "Gerekli müdahaleler AFAD koordinasyonunda yapılmaktadır. Can kaybı bulunmamaktadır. Söndürme çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun, Allah beterinden korusun." ifadelerini kullandı.