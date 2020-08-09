GÜNCELLEME – Balıkesir'de silahlı kavga: 1 ölü

BALIKESİR (AA) – Balıkesir'in Erdek ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen Kemal Demiray (23) ile Mesut Teke (26), Kurbağalı Sahil yürüyüş mevkisinde karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Demiray yanındaki tabancayla Teke'ye ateş etti.

Ağır yaralanan Teke, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Erdek Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Teke'nin cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Demiray, daha sonra polis ekiplerine teslim oldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demiray, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.