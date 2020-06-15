GÜNCELLEME – Bingöl-Yedisu kara yolu ulaşıma açıldı

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Alaturka Online
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BİNGÖL (AA) – Bingöl'de artçı depremler sonucu oluşan heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Bingöl-Yedisu kara yolu ulaşıma açıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün saat 17.24'te meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından, ikisi 4 üzeri 90 artçı deprem meydana gelirken, saat 09.51'te yine merkez üssü Karlıova ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Artçı depremler nedeniyle Kaynarpınar köyü mevkisinde Bingöl-Yedisu kara yolunda heyelan oluştu.

Heyelan nedeniyle kopan kayalar yolu ulaşıma kapattı.

Karayolları, AFAD ve jandarma ekipleri çalışması sonucu kayalardan temizlenen yol, tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

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