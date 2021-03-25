GÜNCELLEME – Çekmeköy'de gıda üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Çekmeköy'de gıda üretim tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Koçullu Mahallesi Muratlı Caddesi'ndeki 2 katlı gıda üretim tesisinin elektrik aksamında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle tesiste hasar oluştu.

Yangının elektrik aksamında çıktığını söyleyen tesis sahibi Ogün Baysan, söz konusu yerde yangın sırasında herhangi bir çalışanın bulunmadığını belirtti.

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