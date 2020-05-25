GÜNCELLEME – Denizli'de su kuyusunda zehirlenen 6 kişiden 1'i öldü

DENİZLİ (AA) – Denizli'nin Çameli ilçesinde, su tahliyesi için girdikleri kuyuda su motorundan çıkan gazdan zehirlenen 6 kişiden birisi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyayla Mahallesi'nde su tahliyesi için kuyuya giren Yusuf Aydınhan'dan (42) bir süre haber alamayan ağabeyi Ercan Aydınhan (50) kardeşini kontrol etmek istedi.



İki kardeş de kuyudan çıkmayınca Ercan Aydınhan'ın eşi Hatmana, çocukları İdris (27) ve İbrahim (26) Aydınhan da kuyuya girdi.



Burada bulunan Tahsin Yaşar (38) da ablasının dışarıda olmadığını fark edip yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya girdi.

Seslenmelerine rağmen kuyudan herhangi bir cevap alamayan çevredeki vatandaşlar jandarma ile sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kuyuya inen itfaiye ekibi, su motorundan çıkan gazdan zehirlendiği belirlenen baygın haldeki 6 kişiyi yukarı çıkardı.



112 Acil Servis ekipleri, Yusuf Aydınhan'ın öldüğünü belirledi.

Diğer 5 kişi ise ambulansla Çameli Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Çamlıbel Mahallesi'nde yaşayan ailenin, ceviz tarlasını sulamak için bölgeye geldikleri anlaşıldı.