GÜNCELLEME – Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan kara yolu tuzlama ve kar küreme çalışmasıyla ulaşıma açıldı

DENİZLİ (AA) – Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan kara yolu, kar temizleme çalışmalarının ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Kentte bu sabah başlayan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan kara yolunun Cankurtaran mevkisinde, tipi ve buzlanma, ulaşımın durmasına neden oldu.

Yaklaşık 2 saat, araçların bu yöndeki geçişine izin verilmeyen kara yolunda ekipler, tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Buzlanma nedeniyle ilerlemeyen sürücüler, araçlarının tekerine zincir taktı. Trafik polisleri de yolda kalan sürücülere yardım etti.

Hasarlı kazaların meydana geldiği kara yolunda, yolda kalan araçların çekilmesinin ardından ulaşım, kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de çalışmalara destek verdiği kara yolunda trafik polisleri, zincirsiz araçların geçişine izin vermedi.

Sürücülerden Mümin Özdemir, "Aracımız kaydı, lastikler tutmadı, frene de bastık ama önümüzdeki otomobile çarptık, kaza oldu. Aslında hiç çıkmayacaktık ama olacağı varmış, cana geleceğine mala gelsin. Yapacağımız bir şey yok. Alanya'ya gidiyorum. İlk defa Denizli'ye geldim ve bunu yaşadım. Çekici bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bülent Ayaz ise yaklaşık 2 saattir yolda olduğunu dile getirdi.

Antalya'dan İzmir istikametine gittiğini anlatan Ayaz, "Kar yağışı dolayısıyla mahsur kaldık. Zincirimiz, her şeyimiz var. Bakalım yol açılırsa gideceğiz. İnşallah varırız." diye konuştu

Yahya Yılmaz da Acıpayam'dan geldiklerini belirterek, "Yarım saattir bekliyoruz. Yavaş yavaş gitmeye çalışıyoruz." dedi.