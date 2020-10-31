GÜNCELLEME- Esenyurt'ta komşular arasında çıkan silahlı kavga

İSTANBUL (AA) – Esenyurt'ta iki komşu aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden ikisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Ayça Sokak'ta ikamet eden ve daha önce aralarında husumet olduğu belirtilen iki komşu aile arasında, çocukların gürültü yapmaları nedeniyle kavga çıktı.

Pompalı tüfekle komşusunun evine giden şüpheli Akın A., aynı aileden Vadime, Tuğrul ve Emrah Kurt'a silahla ateş ederek, yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Vadime ve Tuğrul Kurt'un, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, ağır yaralı Emrah Kurt'un ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Durumu haber alan Kurt ailesinin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Evinde saklanan şüpheli Akın A. ise müzakereci polislerin ikna çalışmaları sonucu teslim olduktan sonra gözaltına alındı.

Özel harekat polisleri, olayın yaşandığı sokak ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.