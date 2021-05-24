GÜNCELLEME – Eski eşi ve iki kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli yakalandı

İZMİR (AA) – İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evde eski eşi ile bir kişiyi tabancayla yaralayıp kaçan şüpheli, çarşıda bir esnafı daha yaraladıktan sonra gözaltına alındı.
Zafer Mahallesi Yenikent Sitesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katından silah sesleri gelmesi üzerine çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tabancayla bacağından yaralanan E.Y. (36) ile yüzünden yaralanan G.U'yu (23) hastaneye kaldırdı.
Yaralılardan 1 çocuk annesi E.Y'nin yaklaşık 3 ay önce eşinden boşandığı öğrenildi.
Polis, olayın faili olduğu ileri sürülen E.Y'nin eski eşi S.H'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Yakalama çalışmaları sürerken S.H, Zafer Caddesi'ndeki dükkanda uydu anteni satan T.Ö'ye (41) de tabancayla ateş etti. Yaralanan T.Ö. ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.