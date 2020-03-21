GÜNCELLEME – Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama

BURSA (AA) – Bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtileri görülen Fenerbahçe Beko'nun, erteleme kararı öncesi ING Basketbol Süper Ligi'nde karşılaştığı son takım olan TOFAŞ'ta genel menajer Tolga Öngören, "Herhangi bir belirtisi olan basketbolcumuz yok. Bütün önlemlerimizi aldık, bekliyoruz." açıklamasında bulundu.



Öngören, AA muhabirine, Fenerbahçe Beko'nun açıklamasını üzüntüyle karşıladıklarını söyledi.



Temennilerinin, test sonucunun negatif çıkması olduğunu belirten Öngören, şöyle konuştu:



"Maalesef açıklamayı öğrendiğimiz andan itibaren telefonlarımız susmuyor. Son maçımızı Fenerbahçe ile oynamıştık. Doktorlarımızla görüştük. Yarın maçtan sonraki 8'inci günümüz. Doktorumuz, semptom görülmeden teste girilmediğini söyledi. 5-6 gün daha bekleyeceğiz gibi görülüyor. Herhangi bir belirtisi olan basketbolcumuz yok. Bütün önlemlerimizi aldık, bekliyoruz. Fenerbahçe maçı bittiği gibi Bursa'ya gelip, tesislerimizi önlem amaçlı kapatmış ve idmanları durdurmuştuk."

– "Tesislerimizde detayı temizlik ve dezenfeksiyon yapıldı"

TOFAŞ Spor Kulübünden yapılan açıklamada ise Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncuları ve idari çalışanlarında Kovid-19 belirtilerine rastlanmasından duyulan üzüntü ifade edildi.

Sarı-lacivertli kulübe ve söz konusu oyuncular ile çalışanlara "geçmiş olsun" dileğinde bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Kovid-19 ile ilgili yaşanan tüm gelişmeleri yakından takip etmekte ve gerekli tüm önlemler büyük bir hassasiyetle uygulamaktadır.

Kulübümüzün 13 Mart'ta aldığı tedbir kararları gereği tüm altyapı faaliyetleri durdurulmuş, Mustafa V. Koç Spor Tesisleri'mizde temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri rutinin dışında detaylı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Basketbol A takımımız, öncesinde sadece iki antrenman gerçekleştirerek hazırlandığı Fenerbahçe Beko deplasmanına günübirlik olarak gidip gelmiş, bu karşılaşma sonrasında ise kulübümüzün aldığı önlemler gereği antrenmanlara ara verilmiş, tesislerimizde tüm faaliyetler durdurulmuştur. Yapılan mevcut değerlendirmede oynadığımız karşılaşma üzerinden geçen bu 6 günde Kovid-19 ile ilgili herhangi belirtisi olan basketbolcumuz ya da personelimiz bulunmamaktadır. Teknik ekibimiz, oyuncularımız ve kulüp personelimiz bu süreci evlerinde geçirmektedir."