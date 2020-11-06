GÜNCELLEME – FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma

ANKARA (AA) – Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik soruşturmasında 4 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasındaki mahrem imamlarla ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından haberleştikleri tespit edilen, biri emekli albay 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerden 3'ü gözaltına alındı.
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