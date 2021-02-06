GÜNCELLEME – Fransa'nın Bordeaux kentinde bir garajda meydana gelen patlamanın etkisiyle bitişiğindeki bina çöktü: 1 ölü

PARİS (AA) – Fransa'nın Bordeaux kentinde bir garajda meydana gelen patlama nedeniyle çöken bitişiğindeki tek katlı binanın enkazından 1 kişinin cesedinin çıkarıldığı bildirildi.
Le Point'in haberine göre, Chartrons Mahallesi'ndeki bir otomobil garajında, sabah saatlerinde gaz sıkışmasından kaynaklandığı düşünülen patlama meydana geldi.
Patlamanın etkisiyle garajın bitişiğindeki tek katlı bina çöktü. Olayda 9 kişi yaralandı, arama kurtarma ekipleri kaybolduğu belirtilen 88 yaşındaki kadının cesedine ulaştı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan 89 yaşındaki kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Patlamanın etkisiyle bitişikteki diğer 2 binada kısmi çökme meydana geldi, çevredeki bazı iş yerlerinin camları kırıldı, duvarlarında hasar oluştu.
Gaz dağıtım şirketi Regaz İletişim Müdürü Eric Destarac, itfaiye ekiplerinin patlamanın olduğu binadaki tüpleri çıkardığını, ancak patlamanın kaynağının henüz tam olarak bilinmediğini söyledi.
Olay yerinde kurtarma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.