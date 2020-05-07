GÜNCELLEME – Hafter milislerinin Trablus’a düzenlediği roketli saldırıda biri sivil 3 kişi öldü

TRABLUS (AA) – Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milisler tarafından, başkent Trablus’un farklı bölgelerine düzenlenen roketli saldırıda biri sivil 3 kişi hayatını kaybetti.

Yazılı bir açıklama yapan Libya Hükümeti Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Emin el-Haşimi, Hafter milislerinin düzenlediği roketli saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerden ikisinin güvenlik görevlisi olduğu belirtildi.

Hafter milislerinin fırlattığı roketler Trablus Limanı, Mitiga Havalimanı ve sahil yoluna düşmüş ve ilk belirlemelere göre 1 sivilin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

-Libya Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı

Öte yandan, Libya Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Muhammed Seyyale, "Hafter milislerinin İtalya ve Türkiye Büyükelçilerinin rezidanslarının yakınındaki sahil yoluna roketli saldırıda bulunmasının uluslararası kanunlara aykırı olduğunu" belirtti.

Saldırının kınandığı bildirilen açıklamada, Dışişleri Bakanı Seyyale'nin İtalyan ve Türkiye Büyükelçileri ile telefonda görüştüğü de kaydedildi.