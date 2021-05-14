GÜNCELLEME – Isparta'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

ISPARTA (AA) – Isparta'nın Eğirdir ilçesinde av tüfeğiyle bir kişi öldürüp, bir kişiyi yaralayan zanlı, tutuklandı.

Balkan köyü Musluklar mevkisindeki ormanlık alanda, İbrahim A. (29) ile Mustafa Şenol ve arkadaşı Mustafa Aslancan arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

İddiaya göre İbrahim A, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şenol ve Aslancan'ı yanında getirdiği av tüfeğiyle vurdu.

İbrahim A'nın köy muhtarını arayarak iki kişiyi vurduğu söylemesi üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekibi, Aslancan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk müdahalesinin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Mustafa Şenol'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İbrahim A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

– "Daha önce de aralarında tartışma yaşanmıştı"

Balkan köyü muhtarı Fevzi Özdamar, gazetecilere, bayramın ilk gününde acı bir olay yaşadıklarını söyledi.

İbrahim A'nın olay sonrası kendisini arayarak "Onlara ateş ettiğini ve öldürdüğünü" söylediğini ileri süren Özdamar, "Hemen telefonu kapatıp, jandarmaya haber verdim. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Geniş çapta güvenlik önlemi alındı. Daha önce de İbrahim A. ile Mustafa Şenol arasında tartışma yaşanmıştı. Ölen kardeşimize Allah rahmet eylesin, hastanede olan kardeşimize acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.