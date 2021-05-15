GÜNCELLEME – İsrail güçlerinden Batı Şeria'da Nekbe'nin 73. yılı nedeniyle düzenlenen gösterilere müdahale: 38 yaralı

KUDÜS (AA) – İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da Nekbe'nin (Büyük Felaket) 73. yılı ve İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki amacıyla düzenlenen gösteriye müdahalesinde 38 kişi yaralandı.

Filistinliler, Nekbe'nin yıl dönümünde İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etmek için Batı Şeria’nın Nablus kentine bağlı Kusra beldesi başta olmak üzere El Halil, Ramallah ve Kalkiliya kentlerinde gösteriler düzenledi.

İsrail güçleri, göstericilere karşı gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz kullandı, Filistinliler taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin saldırısında 28'i gerçek, 10’u plastik mermiyle olmak üzere 38 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İlk müdahalenin bölgedeki sağlık ekiplerince yapıldığı, ardından yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar dün de Batı Şeria'da protesto edilmiş, İsrail güçlerinin müdahalesinde 10, Yahudi yerleşimcilerin saldırısında da bir Filistinli olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda Filistinli de yaralanmıştı.

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail'in 15 Mayıs 1948'de tarihi Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi, Filistinliler için onlarca yıldır devam eden felaketler silsilesinin başlangıcı oldu.