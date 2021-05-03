GÜNCELLEME – İstanbul'da “tam kapanma” trafik yoğunluğunu azalttı

İSTANBUL (AA) – İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" dolayısıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu azaldı.

Türkiye genelinde 81 ilde 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan uygulama, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek.

"Tam kapanma" dolayısıyla bir çok noktada uygulama noktaları kuran ekipler, araçtakilerin belgelerini kontrol ediyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişlerinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimlere bağlı olarak zaman zaman yoğunluk görülüyor.

D-100 kara yolu ve TEM otoyolunda trafikte yoğunluk yaşanmazken toplu taşıma araçlarında da sakinlik gözlendi.

Anadolu Yakası'nda da Avrupa Yakası'na geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi ile Acıbadem köprüsü arasında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişi ile Ümraniye Köprülü Kavşağı arasında yoğunluk yaşanıyor.

TEM otoyolu Samandıra Kavşağı ve Çamlıca gişeler arasında trafikte zaman zaman araç yoğunluğu oluşuyor.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 10.00 itibarıyla yüzde 20 olarak ölçüldü.