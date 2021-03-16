GÜNCELLEME – İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) – İstanbul'da yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 15'i yakalandı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Sultangazi, Eyüpsultan, Kağıthane, Üsküdar, Bahçelievler, Silivri ve Fatih'te yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin son 6 ayda 18 milyon lira, 55 bin 795 dolar ve 10 bin 200 avro haksız kazanç elde ettiğini belirledi.

Polis ekiplerince, sabah saatlerinde 7 ilçede 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 15'i yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 14 cep telefonunu, 14 SIM kart, 1 hafıza kartı, 3 hard disk ve 2 tabanca ile 23 bin 500 lira ve 3 bin dolar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 5 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.