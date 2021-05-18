GÜNCELLEME – İzmir'de annesi tarafından öldürüldüğü ileri sürülen genç kadın Denizli'de defnedildi

İZMİR (AA) – İzmir'in Buca ilçesinde annesi tarafından öldürüldüğü iddia edilen Zeynep Vural'ın cenazesi, Denizli'nin Baklan ilçesinde toprağa verildi.

İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemin ardından Zeynep Vural'ın (29) cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Vural için Denizli'nin Baklan ilçesi Konak Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alındı.

Cenaze, mahalle mezarlığında aile yakınlarının da katıldığı namazın ardından defnedildi.

Öte yandan 29 yaşındaki kızı Zeynep Vural'ı boğarak öldürdüğü gerekçesiyle polise teslim olan anne A.V. ile evde gözaltına alınan baba S.V. ve oğlu Ö.V'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan anne A.V. sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, baba S.V. ve oğlu Ö.V. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılardan anne A.V'nin emniyetteki ifadesinde kızıyla uyuşturucu kullandığı için sık sık kavga ettiklerini bazı günler eve gelmediğini, olay günü de aynı sebepten mutfakta tartışmaya başladıklarını, boğuşma sırasında yere düştüklerini boynunda bulunan fuları sıkarak kızını boğduğunu mutfaktan odasına taşıdığını ve gece eşi ve oğlu uyuduktan sonra bir süre kızının yanında kaldığını ertesi gün de eşine durumu anlattığını emniyete giderek teslim olduğunu söylediği öğrenildi.

Baba S.V'nin ise olayı, ertesi gün eşinden öğrendiğini söylediği bildirildi.

– Olay

Kızını boğarak öldürdüğünü söyleyerek Buca İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olan A.V'nin ifadesi doğrultusunda Laleli Mahallesindeki eve giden polis ve sağlık ekipleri, Zeynep Vural'ın (29) cesedini bulmuş, evde bulunan A.V'nin eşi ve oğlu gözaltına alınmıştı.